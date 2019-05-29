Tarsus Devlet Hastanesi'nin yeni bina inşaatı sürüyor

Mersin
İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi
yeni bina inşaatındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla temeli atılan hastane hizmet binasının inşaatının hızla sürdüğünü belirtti.
Son on yılda kente sağlık alana büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Bahçacı, "İlimize yapılan sağlık yatırımları ile sağlık alt yapımızı tamamen yeniledik. İl merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan hastanelerde koğuş sistemi terk edilerek, nitelikli yatağa sahip, içinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu bulunan tek veya çift kişilik odalar haline getirdik." ifadesini kullandı.
Yapımı süren Tarsus Devlet Hastanesi'nin, yaklaşık 72 bin metrekare arsa üzerinde 90 bin metrekare kapalı alan ile 6 bloktan oluşacağını belirten Bahçacı, şunları kaydetti:
"Hastanemiz tamamlandığında 72 poliklinik odası, 53 yoğun bakım, 11 ameliyat salonu ve 785 otopark alanıyla hizmet verecek. Yüklenici firmayla yapılan sözleşmeye göre, 36 ayda tamamlanması planlanan hastane inşaatında yaptığımız incelemelerde, birinci yılı dolmadan kaba inşaatın yüzde 95 oranında tamamlandığını gördük. Muhtemelen önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde binayı teslim alıp Tarsus halkının hizmetine sunacağız."