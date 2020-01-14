Tarsus Devlet Hastanesinde patlama (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Devlet Hastanesinde patlama (2) - Son Dakika

Tarsus Devlet Hastanesinde patlama (2)

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. (2)

Tarsus Devlet Hastanesinde patlama (2)

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:09 Kaynak: AA
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