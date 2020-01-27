Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi - Son Dakika

Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi

7 saat önce

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda kaybolan künye, belediye personeli tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.

Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi, System.String[]

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda kaybolan künye, belediye personeli tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.


Erzurum'da öğretmenlik yapan Mustafa Altun ve ailesi yarıyıl tatili dolayısıyla Adana'da bulunan yakınlarının yanına geldiler. Mustafa Altun, ailesiyle birlikte, uzun zamandır merak ettikleri ve içerisinde çeşitli hayvanların bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nı gezmeye geldi.


Özellikle yarıyıl tatili boyunca ziyaretçi akını yaşanan Tarsus Doğa Parkı'nı gezerken Altun ailesinin küçük kızları Elif'in bileğindeki künye düştü. Park içerisinde gezerken baba Mustafa Altun, kızının künyesinin kaybolduğunu fark etti ve durumu Doğa Parkı yetkililerine iletti. Yapılan ilk aramada künye bulunamadı.


İletişim bilgilerini bırakan Altun ailesi, Adana'daki yakınlarının yanına döndü. Pazar günü kafeslerin çevresinde bakım çalışması yapan Büyükşehir personellerinden Mehmet Uzun, papağanların bulunduğu bölümde künyeyi buldu. Altun ailesiyle irtibata geçilerek, künye teslim edildi.


Baba Mustafa Altun, maddi açıdan olmasa dahi manevi açıdan oldukça önemli olan künyenin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Büyükşehir yetkililerine ve personele teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Altun, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisten, 40 günlük bebeğini bırakıp kaçan kadına tepki: Sen nasıl bir annesin?
Adana 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı, 'babasına ders vermek istedim' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:21:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]