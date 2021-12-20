TARSUS DOĞA PARKI'NDA İLK LAMA DOĞDU, ADI 'AMOKAÇİ' OLDU - Son Dakika

MERSİN'de Tarsus Doğa Parkı'nda ilk lama doğumu gerçekleşti. Sağlık durumu iyi olan, siyah beyaz renkli lamaya bir dönem Beşiktaş'ta oynayan futbolcu Amokaçi'nin ismi verildi.

Farklı türden onlarca hayvanı barındıran, kent geneli ve il dışından her yıl on binlerce misafiri ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez gerçekleşen lama doğumu ile büyük sevinç yaşandı. 11 aylık gebelik sürecinin ardından lama, sağlıklı bir erkek yavru doğurdu. Ürkek tavırlarıyla dikkat çeken siyah-beyaz tüylü yavruyla doğa parkı personeli yakından ilgileniyor.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Doğa parkının veteriner teknikerlerinden Yılmaz Ölmez, ana vatanı Güney Amerika olan lamalarla ilgili, 'Bir adet erkek yavru dünyaya geldi. Yaklaşık olarak bir hafta oldu doğalı. Sağlık durumu çok iyi. Lamamızın adını 'Amokaçi' koyduk. Ülkemizin iklimine çok kolay adapte olan hayvanlar. Biz de gayet iyi şekilde bakmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de kardeşlerinin doğmasını bekliyoruz? ifadelerini kullandı. Siyah beyaz renkteki yavru lamaya, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan futbolcu Amokaçi'nin ismi verildi.