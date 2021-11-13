Tarsus Doğa Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın, yenileme çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'nda 31 Ekim'de başlanan yenileme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında doğa parkın ana giriş kapısı daha modern ve işlevsel hale getirilirken, Berdan Nehri'nin hemen yanında bulunan parkın suya yakın olan bölümüne de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri adına kafeterya yapılıyor.

Çalışmalar hızla sürerken, Tarsus Doğa Parkı, 23 Kasım'a kadar kapalı kalacak.