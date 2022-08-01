Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle serinletiliyor - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle serinletiliyor

01.08.2022 11:02

Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle serinletiliyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Park'taki canlılar, aşırı sıcakların arttığı şu günlerde buzlu yiyeceklerle serinletiliyor.

Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle serinletiliyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Park'taki canlılar, aşırı sıcakların arttığı şu günlerde buzlu yiyeceklerle serinletiliyor. Farklı türdeki hayvanlara tüketebilecekleri şekilde buzlu meyve veya dondurulmuş yiyecekler verilen parkta, fıskiye, hortumla sulama ve havuzlara yönlendirme şeklinde de serinletme işlemleri uygulanıyor.

Eşsiz güzelliği ve bünyesinde barındırdığı onlarca tür hayvan çeşitliliği ile her yıl binlerce insanı ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan sevimli canlılar için, son günlerde artan hava sıcaklığından etkilenmemeleri için özel serinletme işlemleri uygulanıyor. Parkın ilgi çeken hayvanlarından olan halka kuyruklu lemurlar başta olmak üzere babun, örümcek maymunu ve ayılara, kokteyl şeklinde hazırlanmış buzlu meyve veya dondurulmuş yiyecekler veriliyor.

Hayvanlar havuzlara da giriyor

Tarsus Doğa Parkı ekipleri, özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle vaktinde midilli atları hortum aracılığıyla sularken aslan, kurt ve benzeri hayvanları ise fıskiye sistemleri ile serinletiyor. Ayı, geyik veya daha birçok çeşit hayvan da özel havuzlarda serinlemenin keyfini yaşıyorlar.

"Hem oyun oynuyor hem de serinlemiş oluyorlar"

Tarsus Doğa Parkı Biyoloğu Yılmaz Ölmez, "Artan sıcaklıklardan dolayı hayvanlarımızı rahatlatmak ve serinletmek amacıyla bazı hayvan türlerimize soğutulmuş buzlu meyve kokteylleri vererek, bazı hayvan türlerimize de fıskiyelerle su takviyesi yaparak serinletmeye çalışıyoruz. Buzlu meyvelerimizi maymunlarımıza, lemurlarımıza ve ayılarımıza veriyoruz. Onlar buzların içerisinde saklanan meyveleri ararken hem oyun oynuyor hem de serinlemiş oluyorlar. Midillilerimizi ve kurtlarımızı ise fıskiyeli sularla serinletmeye çalışıyoruz. Kaplan, aslan gibi daha yırtıcı hayvanlarımızı da su havuzlarını doldurarak serinletiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle serinletiliyor - Son Dakika

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