Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor

18.07.2021 13:46

Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak yaz günlerinde yağmur etkisi oluşturan hortum ve buzlu meyve sebze kokteylleri ile serinliyor.

Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak yaz günlerinde yağmur etkisi oluşturan hortum ve buzlu meyve sebze kokteylleri ile serinliyor.

İçerisinde barındırdığı onlarca tür hayvan çeşitliliği ve güzellikleriyle yurt içi ve dışından her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan canlıların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nın sevimli sakinleri olan halka kuyruklu lemurlardan babunlara, ayılardan midilli atlarına kadar pek çok tür için yetkililer farklı serinletme yöntemleri uyguluyor. Doğa Parkı uzman ekipleri, yapılarına göre bazı hayvanları yapay havuzlara yönlendirerek ya da üzerlerine hortumla yağmurlama yaparak serinletirken, bazılarına ise dondurulmuş meyve ve sebze parçacıklarının bulunduğu kokteyller veriyor. Ekipler bu sayede hayvanların sıcak havada rahatlamalarına imkan sağlıyor.

"Meyve sebze ile beslenen hayvanlar için küçük buzlu kokteyller hazırlıyoruz"

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Celal Çevirgenoğlu, sıcak havanın etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Sıcaklık stresine bağlı olarak hayvanlarımızda beslenme yetersizliği olmasın diyerek bazı tedbirler aldık. Özellikle suyu seven, sudan korkmayan hayvanlarda yağmurlama sistemiyle serinletme uyguluyoruz. Onun haricinde babunlar, lemurlar, ayılar, bu tip meyve sebze ile beslenen hayvanlar için küçük buzlu kokteyller hazırlıyoruz. İçerisinde sevdikleri meyvelerden, sebzelerden oluşan kokteyl oluyor. Yaz sıcaklarını bu şekilde elimine etmeye çalışıyoruz. Onlar da bundan mutlular. Özellikle atlar yıkanmaktan çok hoşlanıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tarsus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Hatice'nin seçim kombini yine olay yarattı! Bu sefer başını kapatarak gitti
12:23 Beşiktaş'tan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! Şenol Güneş ile küllerinden doğacak
12:17 Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır
12:14 Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın
12:11 Son Dakika! Oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylama çok seri bir şekilde bitecektir
12:01 Adanalı "Örümcek Adam", Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı
11:45 Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum
11:41 Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi
11:37 Brezilya basınından bomba iddia: Tite, Fenerbahçe ile masaya oturdu
11:33 Oyunu kullanan Demet Akbağ'dan basın mensuplarına sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 12:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement