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Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor - Son Dakika

Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor

05.12.2021 12:36

Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan doğa parkın yeni sakinleri midilli ve sırtlan yavruları büyük ilgi görüyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan doğa parktaki hayvan popülasyonu yeni yavrularla büyürken, parkın yeni sakinleri olan midilli ve...

Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan doğa parkın yeni sakinleri midilli ve sırtlan yavruları büyük ilgi görüyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan doğa parktaki hayvan popülasyonu yeni yavrularla büyürken, parkın yeni sakinleri olan midilli ve sırtlan yavruları büyük ilgi görüyor.

Sularla çevrili alanıyla yemyeşil ortamında onlarca tür hayvan barındıran Tarsus Doğa Parkı, her yıl on binlerce kişiyi misafir ediyor. Parktaki hayvan sayısı ise yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Ekim ayında gerçekleşen Pati Fest'te ilgi odağı olan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ismini verdiği midilli yavrusu 'Garip'te bu yavrulardan biri. Annesinin yanından ayrılmayan 'Garip', sempatik hareketleriyle büyük ilgi görüyor.

Parkın ilgi gören diğer hayvan türleri arasında yer alan sırtlanlar da iki yeni doğumla hızla çoğalıyor. Park içerisinde bulunan iki anne sırtlan ağustos ayında 'Limon' ile 'Mavi' ismi verilen birer yavru doğurdu. Ocak ayında dünyaya gelen fakat annesinin strese bağlı olarak kabul etmediği ve bakıcıların koruma altına alarak veteriner kliniğinde baktığı "Seko" isimli sırtlanın annesi, yeni doğurduğu yavrusuna bu kez sahip çıktı. Farklı kafeste bulunan diğer yavru ve annesinin sağlık durumunun da oldukça iyi olduğu gözlendi.

Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör, yavrulara çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Ağustos ayında dünyaya gelen midilli yavrumuzun ismi, Mersin'deki Pati Fest etkinliğinde Başkanımız Vahap Seçer tarafından 'Garip' olarak belirlendi. Garip'imiz şu an ağabeyi ve annesiyle beraber çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Şu an genel durumu çok iyi" dedi.

Sırtlan yavrularının da genel durumlarının iyi olduğunu belirten Güngör, "Şu anda iki dişi sırtlanımız parkımızda mevcut. İkisi de ağustos ayında birer yavru dünyaya getirdi. 2021'in başında ocak ayında sırtlanımızın bir tanesi daha 'Seko' isminde bir yavru dünyaya getirmişti. Üç yavrumuzun da genel durumları çok iyi" ifadelerini kullandı.

Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor
Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor

Doğu Akdeniz, Veteriner, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Park yeni yavrularla güzelleşiyor - Son Dakika


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