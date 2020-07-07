Tarsus Doğa Parkının yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu - Son Dakika

Tarsus Doğa Parkının yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu

- Tarsus Doğa Parkının yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkında, 7 minik ceylan ve geyik yavrusu, yaşama 'merhaba' dedi.

- Tarsus Doğa Parkının yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu

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MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkında, 7 minik ceylan ve geyik yavrusu, yaşama 'merhaba' dedi. Tarsus Doğa Parkındaki doğum sezonuna da nokta koyan minik yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkının doğum sezonu, dünyaya gözlerini açan geyik ve ceylan yavruları ile sona erdi. Doğa Parkının sevimli ancak bir o kadar da ürkek sakinleri geyik ve ceylanların sayıları yeni doğumlarla arttı. 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru, Tarsus Doğa Parkının yeni sakinleri oldu. Yavrular, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin şimdiden ilgi odağı oldu. Ekipler, 7 yavruya özenle bakıyor.

Yeni normalde yavrular ilgi odağı

Normalleşme süreciyle birlikte 8 Haziran'da ziyaretçi ağırlamaya başlayan Doğa Parkında yeni yavruları ve diğer türleri görmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartı ile kabul ediliyor. Vatandaşların girişlerde ateş ölçümleri yapılırken, Doğa Parkı içinde yapılan işaretlendirmeler ile sosyal mesafe kurallarına uymaları için yönlendiriliyor.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilen parkta, vatandaşlar doğum sezonu ile dünyaya gelen geyik, ceylan, lemur, deve kuşu ve ayı yavrularını özellikle görmek istiyor. Uzun süredir evde olan çocuklar aileleri ile geldikleri Doğa Parkının sakin ortamında, virüse karşı alınan üst düzey önlemler sayesinde gönül rahatlığı ile zaman geçirebiliyor, hem yeni türlerle hem de yavrularla tanışıyor.

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Parkının yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu - Son Dakika
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