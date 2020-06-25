Tarsus Duatepe Mahallesi gönüllüleri, 86 faturayı askıdan aldı - Son Dakika

Tarsus Duatepe Mahallesi gönüllüleri, 86 faturayı askıdan aldı

MESKİ'nin başlattığı 'askıda fatura' kampanya her geçen gün büyüyor.

MESKİ'nin başlattığı 'askıda fatura' kampanya her geçen gün büyüyor. Uygulama, mahalleler arası dayanışmayı beraberinde getirirken, Duatepe Mahallesi gönüllüleri de askıdan 86 fatura alarak, ihtiyaç sahiplerinin su borcunu kapattı.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün "Faturasını ödeyemeyenlerle 'ben öderim' diyenler buluşuyor" sloganıyla düzenlediği 'askıda fatura' kampanyasında dayanışma çığ gibi büyüyor. MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kampanyaya "İyilik Bulaşıcıdır" sloganıyla destek olan ve 359 adet faturayı askıdan alan Musalla Gönüllüleriyle başlayan mahalleler arası dayanışma halkasına, Tarsus ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi sakinleri de katıldı. 86 adet faturayı askıdan alan Duatepe Mahallesi gönüllüleri, mahalleler arası dayanışmayı büyüterek, "İyilik Bulaşıcıdır. Haydi, Altaylılar sıra sizde" çağrısıyla Altaylılar Mahallesi sakinlerini kampanyaya katılmaya davet etti.


Askıdan aldıkları faturaların örnek teşkil etmesini temenni eden Duatepe Mahallesi sakinleri adına açıklamada bulunan Semir Çakos, "Askıda fatura kampanyasına destek olmak istedik. İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünerek, Tarsus'taki diğer mahallelere ve Mersin'in geneline bu düşüncemizi yaymak istedik" dedi.


Duatepe Gönüllüsü Haluk Gülbahar ise ödedikleri faturalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Askıda fatura kampanyasına biz de 86 faturayla destek olduk. 'İyilik Bulaşıcıdır' diyerek, Musalla Gönüllülerinin Duatepe'ye attığı bu pası biz de diğer mahallelere ve Tarsus geneline ulaştırmak istiyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibinin faturasını ödemek istiyoruz. İş dünyasından arkadaşlarımızın askıda faturaya destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.


"Dayanışmayı büyüten tüm iyiliksever yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Askıda fatura kampanyamızda, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi Halkkartlılar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen dar gelirli yurttaşlar ile borçlarından dolayı suları kapalıyken korona virüs nedeniyle geçici olarak açılan ailelerin, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını askıya alıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri sayesinde ihtiyaç sahibi binlerce ailenin faturası askıdan alınarak ödeniyor. Kampanyamıza ilk günden beri destek veren ve dayanışmayı büyüten tüm iyiliksever yurttaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, "askidafatura.mersin.bel.tr" ve "emeski.meski.gov.tr/askidafatura" adresi üzerinden, ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebiliyor. Fatura miktarlarının görüldüğü listeden istediği fatura ya da faturaları seçen yardımseverler, bu faturaları kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebiliyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Duatepe Mahallesi gönüllüleri, 86 faturayı askıdan aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:39 Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:48 İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Duatepe Mahallesi gönüllüleri, 86 faturayı askıdan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]