Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Lütfiye Benli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fil, Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında okulda düzenlenen programda, öğrencilerle buluştu.

Fil, sohbet ettiği öğrencilerin polislik mesleğiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı.

Asayiş olayları hakkında bilgilendirme yapılan etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.