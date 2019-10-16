Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret
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Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:49 Kaynak: AA
Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.
Elbir, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların güven ve huzuru için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını kaydetti.
Şen ise oda olarak her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarına ifade etti.
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