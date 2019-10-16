Son Dakika Haberleri: Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret

1 saat önce

Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret, System.String[]

Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Elbir, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların güven ve huzuru için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını kaydetti.

Şen ise oda olarak her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarına ifade etti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:49 Kaynak: AA
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