Son Dakika Haberleri: Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret

21 dakika önce

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir'e ziyaret, System.String[]

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Elbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, vatandaşların refahı ve huzuru için çalışacaklarını dile getirdi.

Avcı ise ekonomisi tarıma dayalı olan Tarsus'un kalkınması için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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