Tarsus Emniyet Müdürü Elbir, şoförlerin sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Emniyet Müdürü Elbir, şoförlerin sorunlarını dinledi - Son Dakika

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir, şoförlerin sorunlarını dinledi

7 saat önce

Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir, şoförlerin sorunlarını dinledi, System.String[]

Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Başkan Şen, ziyarette "korsan taksicilik" yaparak haksız kazanç sağlayan, yasal ve donanımlı olmayan araçlarla taşımacılık yapanlara yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.

Tarsus Emniyet Müdürü Elbir de haksız kazanç sağlayan "korsan taksicilerle" daha etkin mücadele edeceklerini belirtti.

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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