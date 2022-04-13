Tarsus Emniyet Müdürü Fil: "Vatandaşın memnuniyeti polisin gururudur" - Son Dakika
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Tarsus Emniyet Müdürü Fil: "Vatandaşın memnuniyeti polisin gururudur"

13.04.2022 12:56
Tarsus Emniyet Müdürü Fil: "Vatandaşın memnuniyeti polisin gururudur"

Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, kentin huzuru ve asayişi için fedakarca çalıştıklarını söyledi.

Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, kentin huzuru ve asayişi için fedakarca çalıştıklarını söyledi.

Tarsus'u çok sevdiğini belirten Emniyet Müdürü Fil, Tarsus'un çok hassas ve tarihi bir kent olduğunu, bir çok güzelliği barındırdığını ifade etti.

"Vatandaşın memnuniyeti polisin gururudur" diyen Fil, meslek hayatında edindiği tecrübeyi Tarsus'ta en iyi şekilde yansıttığını ifade ederek, "Tarsus'u çok seviyorum. Meslek hayatın boyunca edindiğim tecrübeyi şehrin huzuru ve güveni için uyguluyorum. Kentte sağladığımızı huzurun devam etmesi için 7/24 saat kesintisiz, fedakarca çalışıyoruz. Bir evde hırsızlık olursa, kendi evimde olmuş gibi görev yapıyor, suçluları adalete teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla samimi bir diyalog sağladık. Tarsus'ta polis halk ilişkisini daha güçlendirmek için esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Tarsus'ta güzel bir birliktelik yakaladık" dedi.

Ebubekir Fil, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak amansız mücadele verdiklerini söyledi. - MERSİN

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Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus Emniyet Müdürü Fil: 'Vatandaşın memnuniyeti polisin gururudur' - Son Dakika


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