Tarsus Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden esnafa 63 milyon kredi desteği - Son Dakika

Tarsus Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, yıl içinde esnafa 63 milyon lira kredi dağıttıklarını bildirdi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19), salgını sürecinde esnafa kredi verilmesi konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Şartları uyan tüm esnaflara talepleri olan krediler verdiklerini ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl 983 kişiye 63 milyon lira tutarında kredi dağıttık. Bölgemizde bulunan 53 kooperatif arasında 5. sıradayız. Türkiye genelinde ise bin kooperatif arasında 54. sıraya yükseldik. Elde ettiğimiz bu başarı ortaklarımız başta olmak üzere yönetim, denetim kurulumuz, personelimiz ve banka personeli ile yetkililerinin başarısıdır. Bizler güçlü ve tecrübeli ekibimizle hizmet yapıyoruz. Allah, üyelerimizden ve ortaklarımızdan da razı olsun. Biz ortaklarımızın iyi günde kötü günde hep yanındayız. Hükümetin açıkladığı kurallar çerçevesinde kredi veriyoruz. Gönül ister ki kredilerden alınan faiz daha da düşük olsun. Bizler iyi işler yapabiliyorsak, esnafımızın sıkıntısını giderebiliyorsak, bundan mutluluk duyarız."