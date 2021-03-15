Tarsus Gençlik Kampı, Duatepeli çocuklarla şenlendi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un Duatepe Mahallesinde yaşayan çocukları Tarsus Gençlik Kampında ağırladı. Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarıyla mahallelerinden alınan çocuklar, Gençlik Kampında bol bol oyun oynadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi döneminde uygulamaya konulan kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan çocukların ve gençlerin stres atabilmeleri için etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve gençler, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı olan Tarsus Gençlik Kampına büyük ilgi gösteriyor. Yemyeşil alanları, doğal güzellikleri, oyun grupları ve eşsiz manzarasıyla Gençlik Kampının yeni misafirleri Tarsus Duatepe Mahallesi çocukları oldu.

Survivor parkurunda yarıştılar, yürüyüş ile doğanın tadını çıkardılar

Etkinliğe anneleri birlikte katılan çocuklar, bol bol oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlenme şansı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan'ın da katıldığı etkinlikte, çocuklar survivor parkurlarında yarışırken, düzenlenen doğa yürüyüşü ile gönüllerince eğlendi. Belediyenin spor hocalarının yakından ilgilendiği çocuklar, ikram edilen yemekleri yedikten sonra Gençlik Kampını da gezdi.

"Buradaki çocuklara katkıda bulunuluyor"

Muhtarlık hizmet binasına açtığı okuma salonuyla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma adına büyük çaba harcayan Muhtar Kemal Arslan, "Çocukları, kültürel etkinliklerle yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir okuma salonu açtım Duatepe Mahallesi muhtarı olarak. Gönüllü öğretmenlerimiz var. Çocuklarımızı açık alana çıkarmak, sosyal ve kültürel faaliyette bulunmak için bu etkinliği yaptık. Bize yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Vahap Seçer'e çok çok teşekkür ediyorum. Mersin'e katkıda bulunduğu kadar, buradaki çocuklara da katkıda bulunuyor, hizmet sunuyor" dedi.

Çocukların kültürel faaliyetlere katılması konusunda gönüllü çalışmalar yürüten mahalle sakini eğitimci Evrim Kurtuluş ise "Biz yaklaşık 2 yıldır mahallemizde 10 tane etkinliğe imza attık. En son süreçte bir tane kütüphane açtık kendi imkanlarımızla. Bu kütüphaneyi açtık ama pandemiden dolayı içerisini kullanma şansı olmadı. Biz dedik ki, okumak için dört tane duvara veya bir çatıya gerek yok. Açık alanda her cuma 14.00-15.00 saatleri arasında okuma etkinliği düzenliyoruz. Sonra dedik ki biraz daha eğlensinler çocuklar. Tarsus Gençlik Kampının bu imkanından yararlandık. Biz kocaman bir aileyiz Duatepe'de. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sundukları desteklerden dolayı inanılmaz derecede müteşekkiriz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın bu tesislerden yararlanmasından çok mutluyuz"

Düzenlenen etkinliklere gönüllü anne olarak katılan Songül Geris, çocukların bu tesislerden yararlanmasından çok mutlu olduklarını belirtirken, gönüllü anne Asuman Güngör ise "Pandemi döneminde hemen hemen bir yıldır bu çocuklar evdeydi. Hiçbir şekilde doğru dürüst bir etkinlik yapamadılar. Ben de elimden geldiğince çocukların yanında olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

İlk kez Gençlik Kampını ziyaret ettiğini kaydeden Sema Bodursoy da "Çok güzel bir ortam. Çok fazla söylenecek şey yok. Çocukların yüzündeki o ifadeyi görmek yeterli oluyor. İmkanı olan, olmayan her çocuğa sağlandığı için çok ayrı bir güzelliği var zaten" ifadelerini kullandı. - MERSİN