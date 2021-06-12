Tarsus Gençlik Kampı'nda Geri Dönüşümden Elde Edilen Ürünler Sergilendi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından 5-11 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesi'nde üretilen geri dönüşüm ürünlerinin sergisine katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, sergide kreş malzemelerinden banklara, şövalelerden kitaplıklara kadar pek çok ürünü inceledi.

Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen Geri Dönüşüm Sergisi'ni inceleyenler arasında Başkan Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, CHP il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve üretici kadınlar yer aldı.

Bu sergide her şey geri dönüşümden!

Geri Dönüşüm Sergisi'nde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi için yapılan tüm mobilya ürünleri, kreş ve büro malzemeleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na hediye edilen kedi evleri, MESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından geri dönüşümden yapılan aksesuarlar da sergilendi. Tamamı geri dönüşümden üretilmiş Survivor Parkuru da alanda yer aldı. Ayrıca üretici kadınların geri dönüşümden ürettikleri ürünler de stantlarda sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarsus Gençlik Kampı'nda üretimi yapılan geri dönüşüm ürünlerin nasıl elde edildiğini anlattı. Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri, Tarsus Gençlik Kampı'nı golf aracı ile de gezdi ve alanda geri dönüşümden elde edilmiş farklı materyalleri gördü. Stant sahibi kadınlarla selamlaşıp sohbet eden Başkan Seçer, stantlarda yer alan geri dönüşüm ürünleri de inceledi.

Yayın Tarihi: 12. 6. 2021 09: 28: 52