Tarsus halinde korkutan yangın - Son Dakika

Tarsus halinde korkutan yangın
29.12.2020 23:16
MERSİN'in Tarsus ilçesinde sebze meyve halinde çıkan yangında yüzlerce boş kasa küle döndü.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde sebze meyve halinde çıkan yangında yüzlerce boş kasa küle döndü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Kompleksi'nde meydana geldi. Ardiyeler bölümünde bulunan İdris P.'ye ailt 20 numaralı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yüzlerce boş kasanın bulunduğu yerde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevre esnaf ve hal çalışanları yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yüzlerce boş sebze kasası kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı
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