Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürsoy, mantar yetiştiriciliği kursunu bitiren girişimcileri ziyaret etti - Son Dakika

Tarsus Halk Eğitim Müdürü Mehmet Gürsoy, mantar yetiştiriciliği kursunu bitirerek kendi işletmelerini kuran 2 üreticiyi ziyaret etti.

Gürsoy, ilk olarak Damlama köyünde kendi mantar üretim tesisini kuran Dilek Ekici'yi ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

2 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'ne başvurarak kursa katıldığını ve aldığı hibelerle kendi istiridye mantarı üretim tesisini kurduğunu belirten Dilek Ekici, "Yılda 10 ton gibi mantar elde ediyoruz. Eşimle birlikte yetiştiriyoruz, eşimle beraber geliyoruz, çalışıyoruz, yetiştirip topluyoruz. Böylece aile ekonomisi konusunda katkımız oluyor. " dedi.

Gürsoy daha sonra Topaklı Mahallesi'nde üretim tesisi kuran Rıfat Demir'i ziyaret etti. Tesisinde yılda 160 ton mantar üretebildiğini kaydeden Demir, hedefinin tesisi büyüterek yıllık üretimi 250 tona çıkarmak olduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy da, Tarsus Halk Eğitim Merkezi olarak genç girişimcilerin önünü açmak ve gençlere iş imkanı oluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Son 5 yıl içinde Tarsus'ta 993 kursiyerlerimize mantar yetiştiriciliği kursu sertifikası verdik. Bu kursiyerlerimizden 100 tanesi şu anda mantar üretimi yapmaktadır. 10 kursiyerimiz ise bunların ticaretini yapmaktadır. Ürettikleri mantarları üretim tesislerinden alarak yurt içinde pazarlamasını yapmaktadırlar. Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak tüm Tarsus'taki gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.