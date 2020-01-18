Tarsus Hayvan Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Hayvan Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak - Son Dakika

Tarsus Hayvan Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Hayvan Parkı, karne alan öğrencilere yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olacak.

Tarsus Hayvan Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Hayvan Parkı, karne alan öğrencilere yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olacak.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerini alan tüm öğrencilere, Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkına ücretsiz gezi hediye etti. Belediyeden yapılan açıklamada, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin, tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen uygulamayla çocukların hem hayvanları tanımalarının hem de eğlenceli vakit geçirmelerinin hedeflendiği bildirildi.


İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in karne hediyesi ile tüm yarıyıl tatili boyunca Tarsus Hayvan Parkını ücretsiz ziyaret etme imkanı bulacakları belirtildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:01:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Hayvan Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]