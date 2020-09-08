Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye - Son Dakika

Açıklamada, ayrıca Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan 3 tiftik keçisi ve 2 cüce domuzun İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildiği kaydedildi.

Aralarında sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin bulunduğu yaban hayvanları 83 türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanat bahçesine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi , barınma kapasitesinin üzerine çıkan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki 11 türden 57 yaban hayvanı, Tarsus Doğa Parkı'na gönderdi.

İzmir 'den getirilen 57 yaban hayvanı Tarsus Hayvanat Bahçesi 'ne yerleştirildi.

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