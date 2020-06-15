Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi yeniden başladı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzer Araştırmaları Projesi" yeniden başladı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iziniyle, Mersin Üniversitesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ve çalışmalarda 5'inci yılına girilen Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları çalışmalarına start verildi.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında yürütülen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkı sunduğu çalışma ile Tarsus'un tarihini araştırmak, bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak ve turizmine katkı sunmak amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Kaplan başkanlığındaki ekibin, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret ederek, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.