Son Dakika Haberleri: Tarsus Huzur Cami ibadete açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus Huzur Cami ibadete açıldı

1 saat önce

Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan Tarsus Huzur Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Tarsus Huzur Cami ibadete açıldı, System.String[]
Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan Tarsus Huzur Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Böyle önemli bir günde, hem cuma günü hem de Kuran-ı Kerim'in indiği Kadir Gecesine tekabül eden bir günde Huzur Cami'ni açmaktan mutluluk duydum" dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan Tarsus Huzur Cami'nin açılışına, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı, kılınan cuma namazının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açış konuşmasını yapan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Erol Bal, caminin açılışına katkıda bulunan Başkan Bozdağan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanı Bozdoğan ise konuşmasında "Bugün böyle önemli bir günde, hem cuma günü hem de Kuran-ı Kerim'in indiği Kadir Gecesinde tekabül eden bir günde Huzur Cami'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Kavaklı Mahallesi Huzur Cami toplam inşaat alanı olarak bin 29 metrekare. Betonarme bir bina, yaklaşık bin kişilik tek minareden oluşan bir cami, bodrum katında da 165 metrekare taziye evi bulunuyor. Yaklaşık olarak 2,6 milyon liraya mal oldu. Bu caminin yapımında çok değerli katkıları olan eski Belediye Başkanımız Şevket Can'a, müteahhit arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kent elbette üreten, sağlıklı, eğiten bir kent. Böyle bir kentte de insanlarımızın huzur içinde mutlu olmaları, kardeşçe, birlikte, bir arada olmaları en büyük temennim. Allah hiçbir zaman birlikteliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" dedi.

Tarsus Kaymakamı Ünal da " Atatürk'ün söylediği bir söz var; 'Bu Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız'. Bu sözden yola çıkarak, bu camiyi de belediye kurdu, ama sizler yaşatacaksınız. Burası muhabbetin, kardeşliğin, sevginin her türlü yardımın merkezi olması lazım. İnşallah hayırlara vesile olur. Emeği geçen eski ve yeni belediye başkanlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Huzur Cami ibadete açıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:20 Kaynak: İHA
Kavaklı, Tarsus, Huzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Genetiği değiştirilmiş mantarlar sıtma taşıyan sivrisinekleri hızla öldürebiliyor İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus Huzur Cami ibadete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]