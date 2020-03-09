Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: "Galibiyeti rakibimizden daha çok istedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: 'Galibiyeti rakibimizden daha çok istedik' - Son Dakika Spor

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: "Galibiyeti rakibimizden daha çok istedik"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'da kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmenin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can:

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'da kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmenin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.


Play-off yolunda en yakın rakipleri olan İnegölspor ile olan puan farkını aldıkları Afjet Afyonspor galibiyetiyle 1'e indirdiklerini kaydeden Basın Sözcüsü Can, "Son haftalardaki çıkışımızı Afjet Afyonspor gibi güçlü bir rakibimizi saha ve taraftarlarının önünde 3-2 mağlup ederek sürdürdük. Bu galibiyette emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyorum. 8-9 saatlik bir yolculukla Afyon'a gidip, takımlarını yalnız bırakmayarak destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yakaladığımız hava, elde ettiğimiz galibiyet serisi takımımızı her geçen hafta play-off grubuna doğru emin adımlarla ilerletmektedir. Galibiyeti rakibimizden daha çok arzuladık, inandık ve istedik. Sahada takım ruhuyla kazanma inancı ile mücadele verdik. Hak ederek sahadan ayrıldık. Nitekim Afjet Afyonspor galibiyeti Play-off yolunda sorumluluğumuzu artırmıştır. Takım ruhunu yakaladığımız bu haftaları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Sezon başı hedeflediğimiz play-off grubuna bir adım mesafesindeyiz. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek ve Tarsus idman Yurdu'nu Play-off grubuna kalacak 4 takım içerisinde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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