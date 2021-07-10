Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla görevinden istifa etti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda kulüp başkanı Harun Şahin Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla görevinden istifa etti.

Kırbıyık, yaptığı yayında, görevini kulüp başkanlığından ziyade "Tarsus'a hizmet davası" olarak gördüğünü söyledi.

Göreve gelmesinin ardından yalnız kaldığını belirten Kırbıyık, kulüp adına önemli çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

Kırbıyık, Tarsus için özveriyle çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada yapılması gereken benim istifa etmemdi. Kızgınlığım herkese. Devam etmeyeceğim. Verdiğim paralar Tarsus'a helal olsun. Kimseden menfaat beklemiyorum. Kimsenin olmadığı, kimsenin sahiplenmediği bir ortamda çalışan arkadaşlarımızın 11 aylık maaşları ödenmemiş, daha borçlar var. Ben 'kurtarıcı' statüsüyle geldiğimi sanıyorum. Hemen tahtayı açtırdık. 3-4 ay çalışan arkadaşlarımızın parasını ödedik. Geri kalanını bir ay sonra ödedik. Kimse arkamda durmadı, yanılmışım."