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Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe'ye hazır

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın Sözcüsü Hakan Cana Can, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda yarın konuk edecekleri Fenerbahçe maçına hazır olduklarını söyledi.

Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe'ye hazır, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın Sözcüsü Hakan Cana Can, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda yarın konuk edecekleri Fenerbahçe maçına hazır olduklarını söyledi.

Yarın Mersin Stadı'nda saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Fenerbahçe müsabakasına Tarsus ve Mersin halkını davet eden Basın Sözcüsü Can, Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı konuk etmenin onurunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Fenerbahçe karşısında haddimizi bilerek oynayacağız. Cumhuriyetle yaşıt kulübümüz Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulu olarak, tarihi büyük başarılarla dolu olan büyük Fenerbahçe karşısına bu bilinç ve duygu, düşünce ile çıkacağız. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe böyle büyük maçlara alışık ve tecrübeli. Gücümüzü biliyoruz, sahada ne yapabileceğimizin, sahadan nasıl bir sonuçla ayrılabileceğimizin bilincindeyiz. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak Fenerbahçe maçını bir turnuva bir festival havasında değerlendiriyoruz. 2006 yılında Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Kadıköy'de oynadığımız Fenerbahçe'yi bu kez 2019 yılında kendi saha ve taraftarlarımızın önünde ağırlayacağız. Böyle maçlar 15-20 yılda bir denk geliyor. Tarsuslu, Mersinli hemşehrilerimize, tabi ki olmazsa olmaz taraftarlarımıza göze hoş gelen, futbolun gerekliliğini sahaya yansıtarak iyi bir maç izletmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye ise şimdiden Tarsus'umuza hoş geldiniz demek istiyorum."

Bilet satışlarının devam ettiğini kaydeden Can, maddi sıkıntının devam ettiği bu dönemde bilet alarak kulübe destek olan taraftarlara ise teşekkür etti.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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