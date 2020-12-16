Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında

16.12.2020 11:09
Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Misli.com 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun futbolcuları, bir üst tura çıkacaklarına inanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Misli.com 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun futbolcuları, bir üst tura çıkacaklarına inanıyor.

Beşiktaş'a konuk olacak Mersin ekibinin futbolcuları, güçlü rakipleri karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak tur sevinci yaşamayı hedefliyor.

Forvet Atilla Yıldırım, AA muhabirine, yoğun bir tempoda Beşiktaş maçına hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş'a karşı güzel bir maç çıkaracaklarına inandıklarını dile getiren Atilla, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini ifade etti.

Atilla, daha önce de Beşiktaş'a karşı mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sivas Belediyespor'dayken kupada Beşiktaş ile eşleşmiştik. Hatta o maçta iki gol atmıştım ve galip gelmiştik. Bu sefer de Tarsus İdman Yurdu'nda oynuyorum ve yine galip gelen taraf olmak istiyorum. Gol atabilirsem, asist yapabilirsem güzel olur fakat önemli olan takımla turu geçebilmek. Bu turu geçebileceğimize inanıyoruz. Futbol sahada oynanıyor. Beşiktaş büyük takım, iddialı bir takım. Karşılaşmanın seyircisiz oynanması bizim için avantaj, rakibimiz için dezavantaj. Umarım maç sonunda galip gelen biz oluruz."

Asım Hamzaçebi ve Nurullah Kaya, "sürpriz sonuç" peşinde

Orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi, her maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi.

Galibiyete inandıklarını aktaran Asım, "Beşiktaş karşısında galibiyet neden olmasın, bu maçta galip gelen taraf olmak istiyoruz. Büyük takımlara karşı oynamak güzel bir duygu ve motive edici. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Panik yapmadan sakince oyunu güzelleştirerek kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan Nurullah Kaya da takım olarak sürpriz gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, "Büyük takımla oynamanın konsantrasyonu farklı. Geçen yıl Fenerbahçe karşısında güzel mücadele vardı. Bu yıl, geçen yıl yapamadığımız sürprizi yapıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Cem Aktaş, Anıl Demir ve Ahmet Furkan Özcan da galibiyet inancında

Orta saha oyuncularından Cem Aktaş, büyük maçların futbolcular açısından yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Fenerbahçe ile eşleştiklerini anımsatan Cem, "Bu yıl da büyük bir takım. Benim için de ayrı önemi var çünkü Beşiktaş altyapısından yetiştim. Güzel bir mücadele olacağına inanıyorum. Sporseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. İyi futbolumuzu sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Kaleci Anıl Demir, büyük maçların her futbolcu için özel olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

Savunma oyuncusu Furkan Özcan da Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında - Son Dakika Spor


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