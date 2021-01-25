Tarsus İdman Yurdu hazırlık kampını tamamladı - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu hazırlık kampını tamamladı

25.01.2021 13:17
Tarsus İdman Yurdu hazırlık kampını tamamladı, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu, Antalya'da sürdürdüğü hazırlık kampını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu, Antalya'da sürdürdüğü hazırlık kampını tamamladı.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada, Antalya Side'de sürdükleri devre arası hazırlık kampını tamamladıklarını belirtti.

Oyuncuların ikinci yarıya hazır olduklarını dile getiren Can, "Zor maç bizleri bekliyor. Yönetim olarak teknik ekip ve oyuncu kardeşlerimize güveniyoruz. Devreye puan ve puanlarla başlamak istiyoruz. Play-off yolunda bu hedefimize ulaşmak için ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Aynı zamanda kampta üzücü bir olay yaşadık. Takımımızın önemli oyuncularından Mertcan Çam kardeşimiz sakatlandı. Bu oyuncumuz sezonu kapatmış bulunuyor. Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulu olarak teknik heyet ve oyuncularımızın yanındayız. Onlara güveniyoruz. Taraftarlarımızın ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek adına mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Play Off, Antalya, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus İdman Yurdu hazırlık kampını tamamladı - Son Dakika


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