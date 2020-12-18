Tarsus İdman Yurdu maçının ardından - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

18.12.2020 01:07
Tarsus İdman Yurdu maçının ardından, System.String[]

Tarsus İdman Yurdu maçının ardından Sergen Yalçın: Kupa, Avrupa'ya gidebilmek için bir kulvar "Ligde kötü bir yerde değiliz" Ergün Penbe: Bu hayalin peşinde koşmak güzeldi OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Misli.

Tarsus İdman Yurdu maçının ardından
Sergen Yalçın: Kupa, Avrupa'ya gidebilmek için bir kulvar
"Ligde kötü bir yerde değiliz"
Ergün Penbe: Bu hayalin peşinde koşmak güzeldi
OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
SERGEN YALÇIN: KUPA AVRUPA'YA GİDEBİLMEK İÇİN BİR KULVAR
İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Sergen Yalçın, "Skor ve oynanan oyundan memnunum. Oyuncularımın enerjisi iyiydi. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Dostça bir maç oldu. Başarılar diliyorum. Kupa bizim için önemli. Avrupa'ya gidebilmek için bir kulvar. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çıkan kadro da bunun net bir göstergesiydi. Artık pazar günü oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"LİGDE KÖTÜ BİR YERDE DEĞİLİZ
Takımın önümüzdeki haftalarda kısa aralıklarla maçlar oynayacağı sorulan Sergen Yalçın, şöyle konuştu:
"Takım 3, 4 günde bir maçlar oynayacak. Takımda yeterli oyuncu sayısı var. Geniş bir kadroya sahibiz. Bazı bölgelerde rotasyon yapabiliriz. Ancak bunu oynayacağımız oyunlar gösterecek. Şimdiden bir şey söylemek olmaz. Lig uzun ve zor bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar uzun bir süre var. Biz başlangıçta biraz sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıktıkça toparlandık. Kötü bir yerde değiliz. Oynanacak maçların skorları rotasyonumuzu belirleyecek. Hem kapasite hem de güç olarak bu maçlara hazır durumdayız."
ERGÜN PENBE: BU HAYALİN PEŞİNDE KOŞMAK GÜZELDİ
Mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, "Oyuncularım Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı iyi mücadele ettiler. Ben de oyuncularım da bu stadyuma ilk kez geldik. Ben bugün onlara oynadıkları oyundan keyif almalarını söyledim, onlar da onu yaptı. İlk 30 dakika heyecanlılardı. Sonrasında toparlandılar. İyi mücadele ettik. Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Hak eden taraf onlardı. Onlara da kupada başarılar diliyorum. Biz artık ligimize dönmek zorundayız. Bu hayalin peşinde koşmak güzeldi. Bugün sahada Beşiktaş'a gönül vermiş oyuncular da vardı. Onlar da bu hayali yaşadılar. Taraftarlara iyi bir maç izletmişizdir" şeklinde konuştu.
"DAHA İYİ YERLERDE OLMAMIZ GEREKİYORDU"
Lig yarışını da değerlendiren Penbe, "Üst üste 2 maçımız var. Sonrasında 2 de erteleme maçı oynayacağız. 19 puana sahibiz. Daha iyi yerlerde olmamız gerekiyordu. Daha önce bugünde olduğu gibi basit, bireysel hatalardan kaynaklı goller yemiştik. Bana göre 10 puan fazlamız olması gerekiyordu. Bu takım güzel şeyleri hak ediyor. Bu periyottan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi durumda olacağız" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE BİR YERLERE GELEBİLMENİZ İÇİN ARKANIZDA İTİCİ BİR GÜÇ OLMASI LAZIM"
Kendi jenerasyonundaki isimlerin Süper Lig'de görev yapmasının kendisini sevindirdiğini belirten Penbe, "Bizim jenerasyonumuzun teknik direktör olarak gelmesi beni sevindiriyor. Okan hoca, Sergen hoca, Erol hoca, Çağdaş hoca.... Sıra bize geldi diye düşünüyorum. Biz de Süper Lig'e adım atsak diyoruz. Türkiye'de bir yerlere gelebilmeniz için arkanızda itici bir gücün olması lazım. Yaptığımız işlerle rüzgarı arkamıza aldığımız zaman biz de iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Sergen Yalçın, Ergün Penbe, Beşiktaş, Tarsus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu maçının ardından - Son Dakika Spor


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