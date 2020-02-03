Tarsus İdman Yurdu'nda 1922 Konyaspor hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun kulüp başkanı Musa Atay, 1922 Konyaspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

Atay, yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

Yılport Samsunspor'a yenilmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Atay, karşılaşmada oyuncularının var güçleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Etkili bir oyun ortaya koymalarına rağmen sonuca gidemediklerini ifade eden Atay, yenilgi karşısında üzüntü yaşadıklarını ifade etti.