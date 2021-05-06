Tarsus İdman Yurdu'nda borçlar ödeniyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, kulüp çalışanlarının tüm alacakları ile esnafa olan borçları ödediklerini bildirdi.

Oyuncuların alacakları olan 3'te 1'ini ödediklerini açıklayan Tarsus İdman Yurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, ayrıca oyunculara kalan alacakları için ise ödeme planı yaptıklarını kaydetti.

Borçsuz bir kulüp sözü ile çıktıkları 'Büyük Tarsus Yürüyüşü'ne devam ettiklerini vurgulayan Başkan Kırbıyık, "Büyük Tarsus Yürüyüşü ile çıkmış olduğumuz borçsuz bir kulüp sözüne devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde personelin ödenmeyen 7 maaşı dahil tüm borçlarını bugün itibaren kapatmış bulunmaktayız. Başkanlık sürecinin öncesi ve sonrasında prim, deplasman ve tarafımızdan yapılan esnaf, ödemelerini kapatmış bulunmaktayız. Futbolcu ödemelerinin 3/1 ödenmiş ve kalan ödemeleri için 'Ödeme Planı' futbolcularla oturulmuş planlanması yapılmıştır. Tesis yenilenme ve altyapı bakım - onarım ve diğer hususlar hakkında daha sonra bilgilendirme yapılacaktır. Hedefe ulaşmak için daha çok çalışmak gerekir. Bizde vermiş olduğumuz söze istinaden daha çok çalışacağız. Çünkü bu şehre şampiyonluk yakışır" dedi. - MERSİN