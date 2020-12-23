Tarsus İdman Yurdu'nda deplasman galibiyeti sevinci - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Anadolu Selçukspor deplasmanından 3 puan almanın sevinci yaşanıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, Konya temsilcisi karşısına çıktıkları maçtan 2-1 galip ayrıldıklarını anımsattı.

Can, 15 gün içerisinde 6 zorlu maça çıkacaklarını belirterek, "Bu süreci sorunsuz, problemsiz ve sakatsız bir şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızın yanındayız. Bundan sonraki maçlarımıza ister sahamızda, ister deplasmanda olsun 3 puan parolasıyla çıkacağız." ifadesini kullandı.