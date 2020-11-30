Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci
30.11.2020 16:45
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor deplasmanından galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor deplasmanından galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.
Son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla çok iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden Can, "Takımımız Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turunda Beşiktaş ile karşılaşacak. Futbol sürprizlerle doludur ve her şey olur. Beşiktaş'ı kupadan eleyebiliriz. Neden olmasın?" diye konuştu.
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