Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci

03.12.2020 17:13
Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, bugün sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 4-0 yenmenin mutluluğunu yaşanıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, bugün sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 4-0 yenmenin mutluluğunu yaşanıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçların kendilerini son derece sevindirdiğini söyledi.

Takımın sahasında ve deplasmanda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü de güldürdüğünü ifade eden Can, "Tamımız, bir yandan Ziraat Türkiye Kupası maçına da hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek eledik ve tur atladık. Kupada Beşiktaş rakibimiz oldu. 16 Aralık'ta İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Ligde ve kupada çok güzel bir başarı trendi yakaladık." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Turgutluspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! İnşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış Adliyeye alınmayan koronavirüs temaslısı vatandaş, ortalığı birbirine kattı Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı         
17:09
Liverpool efsanesinin Başakşehir telaffuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi Liverpool efsanesinin Başakşehir telaffuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi         
16:33
Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi         
16:29
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:01
İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu         
15:51
Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü         
15:36
Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu         
15:34
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 17:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei