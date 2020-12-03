Tarsus İdman Yurdu'nda galibiyet sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, bugün sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 4-0 yenmenin mutluluğunu yaşanıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçların kendilerini son derece sevindirdiğini söyledi.

Takımın sahasında ve deplasmanda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü de güldürdüğünü ifade eden Can, "Tamımız, bir yandan Ziraat Türkiye Kupası maçına da hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek eledik ve tur atladık. Kupada Beşiktaş rakibimiz oldu. 16 Aralık'ta İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Ligde ve kupada çok güzel bir başarı trendi yakaladık." diye konuştu.