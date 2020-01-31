Tarsus İdman Yurdu'nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu'nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti - Son Dakika Spor

Tarsus İdman Yurdu'nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay, yeni bir yönetim olarak tüm maçlarını karnaval havasında oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Tarsus İdman Yurdu'nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay, yeni bir yönetim olarak tüm maçlarını karnaval havasında oynamayı hedeflediklerini söyledi.


Burhanettin Kocamaz Stadında yapılan basın toplantısında pazar günü oynayacakları grup Lideri Yılport Samsunspor maçında stada gelen taraftarlarımıza iyi bir oyun izlettirip puanlar almayı hedeflediklerini bildirdi.


Atay, ligin 2. yarısında oynadıkları Hekimoğlu Trabzon ve Sarıyerspor maçlarını iyi oynamalarına rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.


İç sahada ise Şanlıurfa Spor maçını kazanarak moral bulduklarını kaydeden Başkan Atay, Yılport Samsunspor maçını kazanarak, Tarsus İdman Yurdu'nu ilk 5 içerisine atmak istediklerini dile getirdi.


Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, pazar günü oynayacakları Yılport Samsunspor maçını kazanacak güçte olduklarını söyledi.


Oyuncularına güvendiklerini belirten Teknik Patron Penbe, "Yılport Samsunspor maçının ilk yarısında deplasmanda oynadığımız maçı iyi bir futbol ortaya koymamıza rağmen kaybettik. Pazar günü konuk edeceğimiz Rakibimizi yenecek güce sahibiz. İyi bir futbol ile sahada galibiyet ayrılacağımıza inanıyorum" dedi. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:47:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus İdman Yurdu'nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]