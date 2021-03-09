Tarsus İdman Yurdu'nda Kırbıyık başkan oldu

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda yapılan genel kurul sonucu Harun Şahin Kırbıyık başkan oldu.

Yapılan kongre sonunda aylardan bu yana ismi özellikle sosyal medyada çok dolaşan Kırbıyık Holding sahibi Harun Şahin Kırbıyık, kulübün başkanlık görevine seçildi.

Nikah Salonu'nda yapılan olağan kongreye, çevresini saran kalabalık grupla gelen Şahin Kırbıyık, tek listeyle gidilen seçimlerde başkanlık görevine seçildi.

Divan başkanlığını Cumali Yağcı, katipliklerini Salih Erdoğan ve Zafer Yıldırım'ın yaptığı kongrede gündem maddeleri tek tek okunarak ibraz edildi.

Harun Şahin Kırbıyık, sinevizyon eşliğinde projelerini paylaştı ve özellikle takımın kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü başarı için hedef gösterdi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, kongreye telefon görüşmesiyle katıldı ve takıma desteğini sürdüreceğini söyledi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda 549 delegeden 74'ü oy kullandı.

Harun Şahin Kırbıyık'ın dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada, Tarsus İdman Yurdu'nun 100. yılında şampiyon yapacağını, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni yönetim listesi şu şekilde oluştu:

H. Şahin Kırbıyık, Ziya Kenğer. Yasin Güney, Mehmet Habip Ekmekçi, Salih Erdoğan, Bilal Soydan, Aydın Polat, Kasım Özyamanoğlu, Ramazan Alıcı, Özer Alp, Övünç Özkan, Nedim Delibaş, Cumali Kırbıyık, Hüseyin Yemliha Şahin. - MERSİN