Tarsus İdman Yurdu'nda mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda, Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, Eyüpspor ile evlerinde oynadıkları maçtan 1-0 yenik ayrıldıklarını anımsattı.

Can, müsabakada tempolu bir oyun sergiledikleri belirterek, "Hiç beklemediğimiz anda talihsiz bir gol yedik. Eyüpspor güçlü bir takım ve grubun lideri. Bizde play-off mücadelesi veren ciddi ve güçlü bir takımız. Adeta nazara geldik ve sahadan yenik ayrıldık. Gerçekten çok üzgünüz." ifadesini kullandı.