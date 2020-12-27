Tarsus İdman Yurdu'nda mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu'nda mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor

27.12.2020 20:01
Tarsus İdman Yurdu'nda mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda, Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda, Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, Eyüpspor ile evlerinde oynadıkları maçtan 1-0 yenik ayrıldıklarını anımsattı.

Can, müsabakada tempolu bir oyun sergiledikleri belirterek, "Hiç beklemediğimiz anda talihsiz bir gol yedik. Eyüpspor güçlü bir takım ve grubun lideri. Bizde play-off mücadelesi veren ciddi ve güçlü bir takımız. Adeta nazara geldik ve sahadan yenik ayrıldık. Gerçekten çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus İdman Yurdu'nda mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor - Son Dakika


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