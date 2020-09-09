Tarsus İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada sezon öncesi dış transferde 7 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti.

İç transferde 14 futbolcuyla yeniden anlaşma sağladıklarını ifade eden Can, transfer ettikleri yeni oyuncularla ligde daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Can, Kızılcahamam'da kampta bulunan takımın 14 Eylül'de Tarsus'a döneceğini de sözlerine ekledi.