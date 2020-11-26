Tarsus İdman Yurdu'nda tur atlama sevinci yaşanıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yenen Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu bir üst tura çıkmanın sevinci yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yenen Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu bir üst tura çıkmanın sevinci yaşanıyor. Tarsus İdman Yurdu basın sözcüsü Hakan Canan Can gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında ülkenin köklü takımlarından olan İstanbulspor'u yenmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Can, kupada ve ligde teknik kadrolarına ve futbolcularına olan güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti.

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