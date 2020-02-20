Tarsus İdman Yurdu'nda yüzler gülüyor - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu'nda yüzler gülüyor

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nda deplasmanda alınan 3-0'lık Pendikspor galibiyeti yüzleri güldürdü.

Tarsus İdman Yurdu'nda yüzler gülüyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nda deplasmanda alınan 3-0'lık Pendikspor galibiyeti yüzleri güldürdü.


Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasip Üye Önder Erdoğan, deplasmanda oynadıkları Pendikspor galibiyetinin haklı sevincini yaşadıklarını söyledi. İstekli, hırslı ve arzulu oyunla 3-0 gibi farklı bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldıklarını belirten Erdoğan, "Pendikspor deplasmanına galibiyet inancı ve isteğiyle çıktık. Bu galibiyete yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inandık. Oyuncularımız da bu inanç ve istekle sahada mücadele verdiler. Maç sonunda istediğimizi aldık. Haklı galibiyet alarak evimize döndük. Şimdi önümüzde pazar günü sahamızda konuk edeceğimiz Başkent Akademi maçı var. Pendikspor maçını unutarak Başkent Akademi FK maçına motive olmalıyız. Pendikspor galibiyetinde emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyoruz. Gümüşhanespor ve Pendikspor galibiyetleriyle rahatladık. Yakaladığımız bu moral ile çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kulüp olarak yaşadıkları maddi sıkıntıyı Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve yönetim kurulu olarak aşmaya çalıştıklarını vurgulayan Muhasip Üye Erdoğan, teknik ekip, oyuncular ve personelin alacaklarına mahsuben para dağıtıldığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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