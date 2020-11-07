Tarsus İdman Yurdu'nun hedefi tur atlamak

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği İstanbulspor'u geçmek istiyor. Başkan Serhan Servet Dövenci, üst tura çıokacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İçel İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek tur atlayan Tarsus İdman Yurdu, bir sonraki turda İstanbulspor ile karşılaşacak. Eşleşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Serhan Servet Dövenci takımına güvendiğini ve bir üst tura çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Dövenci, "Zor şartlar altında devam eden liglerimizde Tarsus İdman Yurdu kulübü olarak zorun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Yakaladığımız ekip ruhunun inşallah sezon sonunda mükafatını alacağız. Güzel şehrimizin takımını üst liglere taşıyacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda Mersinimizin güzide kulübü İçel İdman Yurdu ile karşılaştık. 2-0'lik galibiyetle tur atladık. Rakibimiz İstanbulspor oldu. Teknik heyetimize, futbolcularımıza inanıyorum. Zorlu İstanbul deplasmanında İstanbulspor'u yenerek üst tura çıkacağız. Camia olarak inandık. Şu an ilk hedefimiz lig. Sezonda gülen taraf olmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz" dedi.

Tarsus İdman Yurdu'nun yakaladığı başarının devam etmesi için herkesin karınca kararınca destek olmaya davet eden Dövenci, kentin takımına herkesin sahip çıkmasını istedi. - MERSİN