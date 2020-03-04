Tarsus İdman Yurdu transfer taksitlerini ödeyemiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu transfer taksitlerini ödeyemiyor - Son Dakika Spor

Tarsus İdman Yurdu transfer taksitlerini ödeyemiyor

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, "Oyuncularımıza olan transfer taksitlerini ödeyemiyoruz.

Tarsus İdman Yurdu transfer taksitlerini ödeyemiyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, "Oyuncularımıza olan transfer taksitlerini ödeyemiyoruz. Tarsuslu iş adamlarından maddi destek bekliyoruz" dedi.


Tarsus İdman Yurdu'nun Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, ligde oynadıkları son 4 maçlarını kazanarak yeniden play-off iddialarını güçlendirdiklerini belirterek, teknik ekip ve oyunculara maç başı dışında ödeme yapamadıklarını, transfer taksitlerini ise ödeyememelerinin ve büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.


Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın dışında takıma maddi ve manevi destek verilmediğine dikkat çeken Basın Sözcüsü Can, şunları söyledi:


"Son 4 maçımızı kazandık. Play-off yolunda iyi bir hava yakaladık. Sahada rakiplerimizle, saha dışında ise en büyük rakibimiz olan para ile mücadele veriyoruz. Maddi sıkıntımız had safhada. Bıçak kemiğe dayandı. Geçtiğimiz hafta iç sahada 3-0 mağlup ettiğimiz Çorum FK maçının ardından yönetim olarak toparladığımız primleri oyuncularımıza dağıttık. Fakat ödememiz gereken transfer taksitleri büyük bir meblağ tutmaktadır. Sezon başından bu yana kulübümüze Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın dışında maddi ve manevi destek sağlayan olmadı. Yönetim kurulu olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Bu nedenle Tarsuslu iş adamlarımızdan da Mersin'in tek profesyonel futbol takımı olan Tarsus İdman Yurdu'na maddi anlamda destek vermelerini bekliyoruz. Hafta sonu deplasmanda play-off yolunda kader maçında konuk olacağımız Yeni Afyonspor mücadelesi öncesi oyuncularımızın alacakları olan transfer taksitlerinin hiç olmazsa bir kısmını ödeyerek, oyuncularımızı Afyon'a maddi anlamda rahat göndermek istiyoruz. Ayağımıza kadar gelen play-off şansımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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