Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır.Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla toplandığını belirtti.

Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır.

Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla toplandığını belirtti.

Toplantıya Onursal Başkanı Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan da katılım sağladı.

Başkan Bozdoğan ile yönetim kurulu Kızılcahamam kampını, hazırlık maçlarını, Teknik Direktör Ergün Penbe'nin raporunu, dış transferler ile pazar günü sezonun ilk maçı olan Van Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasını değerlendirdi.

Toplantıda başarılara imza atmak için gereken kararların alındığının altını çizen Can, "Teknik direktörümüz Ergün Penbe'nin istekleri doğrultusunda yeni transferler ve eski futbolcularımızla çok güzel bir birliktelik sağlayıp, teknik kadromuz, futbolcularımız, basınımız, olmazsa olmazımız Tarsus halkımız ve cefakar taraftarlarımızla el ele vererek en güzel başarılara imza atacağımıza eminiz. Biz futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz" açıklamasında bulundu. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Bozdoğan, Ergün Penbe, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır - Son Dakika Spor

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