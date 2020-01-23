Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün yeni yönetimi, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret edip destek istedi.



Tarsus idman Yurdu Kulübü Başkanı Dr. Musa Atay, ikinci başkanları Hasan Şemsi, Erden Zaman, Ali Yıldırım, Fikri Bucak, Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, Mali İşler Sorumlusu Önder Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Nil Özveren Aşkın ile Murat Aydoğan, Kaymakam Otcu'yu makamında ziyaret etti.



9 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile göreve seçildiklerini belirten Başkan Atay, Kaymakam Otcu'ya yönetim kurulu arkadaşlarını tek tek tanıttı.



Başkan Atay, Cumhuriyetle yaşıt Tarsus İdman Yurdu'nu başarıya ulaştırmak için yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Tarsus halkının ve iş adamlarının da takımlarına destek vermelerini istedi. Kaymakam Otcu da Başkan Atay ve yönetim kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.



Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu ziyaret anısına Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'nun ismi yazılı 33 sırt numaralı Tarsus idman Yurdu forması hediye etti. - MERSİN