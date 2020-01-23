Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi - Son Dakika Spor

Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün yeni yönetimi, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret edip destek istedi.

Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün yeni yönetimi, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret edip destek istedi.


Tarsus idman Yurdu Kulübü Başkanı Dr. Musa Atay, ikinci başkanları Hasan Şemsi, Erden Zaman, Ali Yıldırım, Fikri Bucak, Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, Mali İşler Sorumlusu Önder Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Nil Özveren Aşkın ile Murat Aydoğan, Kaymakam Otcu'yu makamında ziyaret etti.


9 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile göreve seçildiklerini belirten Başkan Atay, Kaymakam Otcu'ya yönetim kurulu arkadaşlarını tek tek tanıttı.


Başkan Atay, Cumhuriyetle yaşıt Tarsus İdman Yurdu'nu başarıya ulaştırmak için yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Tarsus halkının ve iş adamlarının da takımlarına destek vermelerini istedi. Kaymakam Otcu da Başkan Atay ve yönetim kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.


Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu ziyaret anısına Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'nun ismi yazılı 33 sırt numaralı Tarsus idman Yurdu forması hediye etti. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Kadir Sertel Otcu, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı
Galatasaray'da yabancı çıkmazı TFF, Vedat Muriqi'nin gördüğü kart sonrası talimatta değişikliğe gidiyor Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus İdman Yurdu yönetimi destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]