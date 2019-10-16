Son Dakika Haberleri: Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı
Son Dakika Güncel Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı

Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Can, gelecek hafta deplasmanda yapacakları Çorumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Can, gelecek hafta deplasmanda yapacakları Çorumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Can, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Başkent Akademi karşılaşmasında alınan yenilgiyi Çorumspor maçında telafi edeceklerini belirtti.

Camia olarak yenilgiye üzüldüklerini aktaran Can, "Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Çorumspor maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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