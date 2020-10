Tarsus İdmanyurdu, Mamakspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu, 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Mamakspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mamakspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Her maçın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Can, "Her maçımıza final havasıyla çıkıyoruz. Özellikle kendi sahamızdaki karşılaşmalarımızda puan kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle kendi sahamızda oynayacağımız Mamakspor maçından farklı galibiyet ile sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Tarsus İdmanyurdu ile Mamakspor, 28 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da, Tarsus Şehir Stadı'nda karşılaşacak.