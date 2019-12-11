Tarsus İdmanyurdu'nda görev dağılımı - Son Dakika
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Tarsus İdmanyurdu'nda görev dağılımı

6 saat önce

Tarsus İdmanyurdu Kulübünde Musa Atay, başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Tarsus İdmanyurdu'nda görev dağılımı, System.String[]

Tarsus İdmanyurdu Kulübünde Musa Atay, başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Burhanettin Kocamaz Tesisleri'nde Musa Atay, başkanlığında toplanan yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirildi.

Buna göre, asbaşkanlığa Ali Yıldırım, teknik işler sorumluluğuna Ferit Çetiner, mali işlere Hasan Şemsi, Murat Aydoğan, sosyal işler sorumluluğuna Nil Özveren Aşkın, idari işler sorumluluğuna Erden Zaman, Fikri Bucak, medya sorumluluğuna, Hakan Canan Can ve Veys Avcı, genel sekreterliğe Berdan Kaya, Görkem Gözen, muhasipliğe Önder Erdoğan, genel kaptanlığa Duran Çalışır, kulüp idare amirliğine Hüseyin Kaplan getirildi.

Burhanettin Kocamaz, Tarsus İdmanyurdu, Şemsi Tebrizi, Ali Yıldırım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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