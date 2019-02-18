Tarsus İdmanyurdu'nda Teknik Direktör Kızıltan ile Yollar Ayrıldı
43 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu
, teknik direktör Özcan Kızıltan
ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin teknik direktör Özcan Kızıltan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Öte yandan, Tarsus İdmanyurdu son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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