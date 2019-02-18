Son Dakika Haberleri: Tarsus İdmanyurdu'nda Teknik Direktör Kızıltan ile Yollar Ayrıldı

Tarsus İdmanyurdu'nda Teknik Direktör Kızıltan ile Yollar Ayrıldı

43 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

Tarsus İdmanyurdu'nda Teknik Direktör Kızıltan ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin teknik direktör Özcan Kızıltan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Tarsus İdmanyurdu son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Kızıltan, Tarsus İdmanyurdu, Güncel
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