Son Dakika Haberleri: Tarsus İlçe Müftüsü Can, gazetecilerle bir araya geldi
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Tarsus İlçe Müftüsü Can, gazetecilerle bir araya geldi

32 dakika önce

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, düzenlediği basın toplantıyla yapılan faaliyetler hakkında kamu oyunu bilgilendirdi.

Tarsus İlçe Müftüsü Can, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]
Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, düzenlediği basın toplantıyla yapılan faaliyetler hakkında kamu oyunu bilgilendirdi.
Can, bir lokantada düzenlenen toplantıda, ilçe müftülüğü bünyesindeki 263 cami ve 405 yaz kuran kursunun faaliyette olduğunu bildirdi.
Tüm insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir şekilde ayrılıklara fırsat vermeden toplumun tamamına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Can, "Hedefimiz, başkanlığımızın hedeflerine, vizyon ve misyonuna uygun olarak din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket etmektir." dedi.
Can, şunları kaydetti:
"Temmuz ayı itibariyle müftülüğümüz bünyesinde bulunan cami ve kuran kurslarında yaş sınırlaması olmaksızın toplam 18 bin vatandaşımıza eğitim hizmeti ulaştırıyoruz. Üniversite gençliğinin dini ve manevi konularda soru ve sorunlarına en kısa yoldan, en doğru şekilde yanıtlar bulmaları, dinine, vatanına ve milletine sadık, kendine, insanlığa faydalı birer fert olmaları hedefiyle gençlik koordinatörlüğü birimimiz verimli çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, geçen yıl 500 adet vekalet yoluyla kurban kabul edilirken, bu yıl bu rakamın iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Müftülüğümüz bünyesindeki din görevlilerimiz sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor."
Ali Can, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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